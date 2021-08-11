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У Полтаві театри даруватимуть квитки на вистави за вакцинацію від коронавірусу

Автор: Инна Собора

У Полтаві вирішили заохочувати до вакцинації від коронавірусу у новий спосіб. На вихідних після щеплення людям даруватимуть квитки в театр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Квитки отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу. Запросити на вистави у такий спосіб вирішили Театр ляльок і Театр імені Гоголя.

"Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в палаці дозвілля "Листопад"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня в Полтаві за COVID-щеплення роздавали квитки на футбол.

Раніше в Києві під час вакцинації в торговому центрі Blockbuster Mall роздавали квитки на футбольні матчі клубу "Шахтар".

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