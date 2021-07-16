В Полтаве всех желающих будут вакцинировать Pfizer
В Полтаве и Кременчуге в это воскресенье в Центрах массовой вакцинации будут прививать препаратом Pfizer. Он будет доступен для всех желающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова.
С собой нужно взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".
"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге будут прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.
Центры вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00.
Напомним, в центрах вакцинации в Одессе начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, но не всех.
Добавим, что центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только на выходных.