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Вакциной Pfizer начнут прививать в Одессе: известна дата

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Одесса, Четверг 15 июля 2021 14:30
Вакциной Pfizer начнут прививать в Одессе: известна дата Фото: вакциной Pfizer начнут прививать в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В центрах вакцинации в Одессе начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. В воскресенье, 18 июля желающие могут пройти иммунизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.

"Открыто запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля",- говорится в сообщении.

Отмечено, что люди смогут выбрать какой именно вакциной они хотят привиться - CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Указано, что получить прививку желающие смогут с 9.00 до 18.00:

В частности, в воскресенье в Одессе будет работать 9 центров вакцинации:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;
  • ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);
  • ул. Левитана, 62, поликлиника №20;
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа № 72;
  • ул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
  • ул. Балковская, 42, школа №5.

Известно, что кроме электронной записи также будет действовать живая очередь.

Напомним, в Киеве с 16 июня в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, но не всех.

Добавим, что центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только по выходным.

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