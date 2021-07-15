Вакциной Pfizer начнут прививать в Одессе: известна дата
В центрах вакцинации в Одессе начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. В воскресенье, 18 июля желающие могут пройти иммунизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.
"Открыто запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля",- говорится в сообщении.
Отмечено, что люди смогут выбрать какой именно вакциной они хотят привиться - CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Указано, что получить прививку желающие смогут с 9.00 до 18.00:
В частности, в воскресенье в Одессе будет работать 9 центров вакцинации:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;
- ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);
- ул. Левитана, 62, поликлиника №20;
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
- ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа № 72;
- ул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
- ул. Балковская, 42, школа №5.
Известно, что кроме электронной записи также будет действовать живая очередь.
Напомним, в Киеве с 16 июня в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, но не всех.
Добавим, что центры массовой вакцинации в Тернопольской области будут делать прививки вакциной Pfizer только по выходным.