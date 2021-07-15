Вакциной Pfizer начнут прививать в Одессе: известна дата

В центрах вакцинации в Одессе начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. В воскресенье, 18 июля желающие могут пройти иммунизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.

"Открыто запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля",- говорится в сообщении.

Отмечено, что люди смогут выбрать какой именно вакциной они хотят привиться - CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Указано, что получить прививку желающие смогут с 9.00 до 18.00:

В частности, в воскресенье в Одессе будет работать 9 центров вакцинации:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;

ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);

ул. Левитана, 62, поликлиника №20;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа № 72;

ул. Ген. Петрова, 34, школа №53;

ул. Балковская, 42, школа №5.

Известно, что кроме электронной записи также будет действовать живая очередь.