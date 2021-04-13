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Полтавская область перейдет в "красную" зону 15 апреля

Новина українською → Полтавская область, Вторник 13 апреля 2021 14:16
Полтавская область перейдет в "красную" зону 15 апреля Фото: Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С четверга, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать ужесточенные ограничения.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам (заседания, - ред.) Государственная комиссия решила установить:
- с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в ближайшее время региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором определят ограничения, которые будут действовать в регионе.

Ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе будет запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, с 11 апреля Закарпатская область перешла из "красной" в "желтую" зону карантина.

Кроме того, главный санврач Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Черновицкая и Черниговская области.

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