Полтавська область перейде в "червону" зону 15 квітня

З четверга, 15 квітня, Полтавська область перейде в "червону" зону карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження.

"За результатами (засідання - ред.) Державна комісія вирішила встановити:

- з 00:00 15 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, і застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

Так, з четверга в регіоні буде заборонена робота ТРЦ. Кафе та ресторани будуть працювати тільки на винос, школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

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