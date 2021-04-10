Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина
В Закарпатской области отменено действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для “желтого” уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.
РБК-Украина писало, что ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске улучшилась. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.