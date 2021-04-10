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Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 12:07
Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина Фото: Закарпатская область переходить в "желтую зону" (Виталий Носаач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Закарпатской области отменено действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для “желтого” уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.

РБК-Украина писало, что ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске улучшилась. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.

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