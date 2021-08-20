Получение COVID-сертификатов: Минцифры предупреждают украинцев о временных задержках

Украинцы могут получить цифровой COVID-сертификат в "Дие". Однако, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время брифинга.
"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.
Напомним, ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия".