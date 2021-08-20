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Отримання COVID-сертифікатів: Мінцифри попереджають українців про тимчасові затримки

Автор: Марія Кучерявець

Українці можуть отримати цифровий COVID-сертифікат у "Дії". Однак, громадяни повинні враховувати, що інформація у додатку поки оновлюється і процес генерування документів може зайняти деякий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу.

"Є певні технічні речі.. додаток оновлюється і це може зайняти кілька годин або кілька днів..це залежить від Google, Apple..ще потрібно кілька днів, щоб додаток оновився", - сказав він.

Нагадаємо, ЄС прийняв рішення про визнання українського COVID-сертифіката у додатку "Дія".

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