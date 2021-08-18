Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей: ответ Минздрава

Какие документы необходимо иметь

Гражданин должен предъявить официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за границей.

В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения.

Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме.

Куда обращаться

С указанным документом надо обратиться к своему семейному врачу. Он внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.

После чего можно обращаться в ближайший пункт прививания или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.

Сроки введения второй дозы вакцины после первой прививки: