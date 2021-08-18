Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей: ответ Минздрава

Украинцы могут получить вторую дозу вакцины от коронавируса в случае первой прививки за рубежом. Однако это можно сделать при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.
Гражданин должен предъявить официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за границей.
В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения.
Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме.
С указанным документом надо обратиться к своему семейному врачу. Он внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.
После чего можно обращаться в ближайший пункт прививания или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.