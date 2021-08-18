Як отримати другу дозу вакцини, якщо перша зроблена за кордоном: відповідь МОЗ

Які документи необхідно мати

Громадянин повинен пред'явити офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном.

У документі, завіреному тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, має бути: назва, дата, серія вакцини, місце проведення.

Також потрібен переклад цього документу українською мовою в довільній формі.

Куди звертатися

З вказаним документом треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він внесе дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я.

Після чого можна звертатися до найближчого пункту щеплення чи у центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина.

Терміни введення другої дози вакцини після першого щеплення: