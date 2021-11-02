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Помогут получить COVID-сертификат. В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дии"

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Там гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал Федоров.

По его словам, такие пункты уже функционируют в таких столичных центрах вакцинации:

  • Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,
  • ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12,
  • НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.

Министр также добавил, что пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.



Напомним, что в "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.

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сертификат вакцинацииДия