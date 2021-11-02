Помогут получить COVID-сертификат. В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дии"

В Киеве, в трех пунктах вакцинации заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Там гражданам будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал Федоров.
По его словам, такие пункты уже функционируют в таких столичных центрах вакцинации:
Министр также добавил, что пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.
Напомним, что в "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.