RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Допомагатимуть отримати COVID-сертифікат. У Києві відкрилися перші пункти підтримки "Дії"

Автор: Марія Кучерявець

У Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії". Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Facebook.

"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.

За його словами, такі пункти вже функціонують в таких столичних центрах вакцинації:

  • Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1,
  • ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12,
  • НСК Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55.

Міністр також додав, що пункти підтримки незабаром запрацюють ще у двох місцях.



Нагадаємо, що в "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинаціїДія