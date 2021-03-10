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Для помощи бедным странам получить COVID-вакцину нужен 1 млрд долларов, - ООН

Автор: Андрей Василюк

Детский фонд Организации Об'объединенных Наций (ЮНИСЕФ) призвал страны предоставить больше денег на помощь бедным странам в доступе к вакцинам против коронавируса, отметив, что для этого надо около 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

ЮНИСЕФ является крупнейшим в мире покупателем вакцин и участвует в программе доступа к вакцинам COVAX, который поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы просим у мира больше финансирования для ЮНИСЕФ и распределение вакцин среди стран, на это потребуется около 1 миллиарда долларов", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе на саммите в Дубае.

Это финансирование может быть использовано для укрепления систем здравоохранения в более бедных странах и поддержки распространения там вакцин, отметила она.

Инициатива COVAX имеет целью доставить как минимум 2 миллиарда доз вакцин против COVID-19, в том числе 1,3 миллиарда доз для стран с низким уровнем дохода.

В ЮНИСЕФ призвали производителей вакцин подписать лицензионные соглашения, чтобы вакцины могли изготавливаться в других местах. Там отметили, что особого внимания требует африканский рынок.

Форе допускает, что вряд ли схема COVAX сможет охватить мир в этом году.

Отметим, Украина ожидает партию вакцин AstraZeneca и Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

Напомним, альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках COVAX. Украина получит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.

Добавим, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.

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