Для помощи бедным странам получить COVID-вакцину нужен 1 млрд долларов, - ООН

ЮНИСЕФ является крупнейшим в мире покупателем вакцин и участвует в программе доступа к вакцинам COVAX, который поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы просим у мира больше финансирования для ЮНИСЕФ и распределение вакцин среди стран, на это потребуется около 1 миллиарда долларов", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе на саммите в Дубае.

Это финансирование может быть использовано для укрепления систем здравоохранения в более бедных странах и поддержки распространения там вакцин, отметила она.

Инициатива COVAX имеет целью доставить как минимум 2 миллиарда доз вакцин против COVID-19, в том числе 1,3 миллиарда доз для стран с низким уровнем дохода.

В ЮНИСЕФ призвали производителей вакцин подписать лицензионные соглашения, чтобы вакцины могли изготавливаться в других местах. Там отметили, что особого внимания требует африканский рынок.

Форе допускает, что вряд ли схема COVAX сможет охватить мир в этом году.