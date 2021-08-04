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В Японии будут госпитализировать только тяжелых пациентов с COVID-19

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Япония, Среда 04 августа 2021 07:30
В Японии будут госпитализировать только тяжелых пациентов с COVID-19 Фото: в Японии в больницы будут забирать только тяжелых больных (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японии будут госпитализировать только тяжелые случаи COVID-19 и пациентов с повышенным риском тяжелого заболевания. Такое решение приняло правительство Ёсихидэ Суги для того, чтоб разгрузить медицинскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В связи с массовым ростом числа новых случаев и ограниченными возможностями размещения пациентов с коронавирусом, правительство решило отдать приоритет более серьезным пациентам и пациентам с повышенным риском для госпитализации.

Легкие и бессимптомные пациенты будут помещаться в карантин в государственных учреждениях только в том случае, если есть опасения по поводу заражения дома.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил во вторник, что в соответствии с новой политикой правительство позаботится о том, чтобы люди с умеренными симптомами, которым требуется кислород, или страдающие сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, будут госпитализированы.

"Мы освободим необходимые койки, чтобы гарантировать госпитализацию людей с серьезными заболеваниями и людей с высоким риском тяжелого заболевания", - сказал он.

Правительство Японии делит пациентов с COVID-19 на четыре категории: легкая, умеренная I, умеренная II и тяжелая.

Суга также сказал, что правительство будет распространять пульсоксиметры и повышать вознаграждение за вызовы врачей на дом, чтобы стимулировать постоянное наблюдение за пациентами. Врачей также попросили воспользоваться онлайн-консультациями.

Напомним, что в Японии хотят вакцинировать всех людей от 65 лет. Об этом заявило правительство.

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