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Власти Японии обещают до конца месяца вакцинировать всех людей, старше 65 лет

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Япония, Воскресенье 11 июля 2021 07:33
Власти Японии обещают до конца месяца вакцинировать всех людей, старше 65 лет Фото: в Японии вакцинируют пожилых людей до конца июля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Японии планирует вакцинировать до конца месяца всех пожилых людей от 65 лет и старше. Первый шаг для этого сделан - в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Gремьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поставил цель - завершить вакцинацию пожилого населения страны к концу июля.

По данным правительства, по состоянию на пятницу 26,65 миллиона человек, или 75,1% людей в возрасте 65 лет и старше, получили первую дозу вакцины от коронавируса. Поскольку эта цифра не включает всех вакцинированных людей в возрасте 65 лет и старше, таких как медицинские работники, правительственный чиновник сказал, что фактическое число получивших первую прививку значительно выше.

Также отмечается, что полностью вакцинировать 26,65 миллиона человек двумя дозами вакцины Pfizer в Японии планируют до конца года.

Глава Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита, отметил, что завершение вакцинации от 70% до 80% пожилых людей показывает, что процесс вакцинации неуклонно развивается.

"Пожилые люди подвергаются наибольшему риску. Я надеюсь, что будут предприняты дальнейшие усилия по повышению уровня вакцинации среди пожилых людей примерно до 90% с помощью таких средств, как посещение домов тех, кто испытывает трудности с посещением пунктов вакцинации", - сказал Вакита.

Также в Японии продвигают вакцинацию и среди людей от 40 лет.

Напомним, Олимпийские игры в Японии пройдет без зрителей. Такое решение приняли из-за распространения Дельта-штамма.

Ранее сообщалось, что в Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Она продолжится и во время проведения Олимпиады.

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