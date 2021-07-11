Власти Японии обещают до конца месяца вакцинировать всех людей, старше 65 лет

Правительство Японии планирует вакцинировать до конца месяца всех пожилых людей от 65 лет и старше. Первый шаг для этого сделан - в стране первую вакцину от коронавируса получили 75% людей этого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Gремьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поставил цель - завершить вакцинацию пожилого населения страны к концу июля.

По данным правительства, по состоянию на пятницу 26,65 миллиона человек, или 75,1% людей в возрасте 65 лет и старше, получили первую дозу вакцины от коронавируса. Поскольку эта цифра не включает всех вакцинированных людей в возрасте 65 лет и старше, таких как медицинские работники, правительственный чиновник сказал, что фактическое число получивших первую прививку значительно выше.

Также отмечается, что полностью вакцинировать 26,65 миллиона человек двумя дозами вакцины Pfizer в Японии планируют до конца года.

Глава Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита, отметил, что завершение вакцинации от 70% до 80% пожилых людей показывает, что процесс вакцинации неуклонно развивается.

"Пожилые люди подвергаются наибольшему риску. Я надеюсь, что будут предприняты дальнейшие усилия по повышению уровня вакцинации среди пожилых людей примерно до 90% с помощью таких средств, как посещение домов тех, кто испытывает трудности с посещением пунктов вакцинации", - сказал Вакита.