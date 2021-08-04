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В Японії госпіталізуватимуть тільки важких пацієнтів з COVID-19

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Японія, Середа 04 серпня 2021 07:30
В Японії госпіталізуватимуть тільки важких пацієнтів з COVID-19 Фото: в Японії в лікарні забиратимуть тільки важких хворих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японії будуть госпіталізувати тільки важкі випадки COVID - 19 і пацієнтів з підвищеним ризиком важкого захворювання. Таке рішення прийняв уряд Йосіхіде Суґи для того, щоб розвантажити медичну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

У зв'язку з масовим зростанням числа нових випадків і обмеженими можливостями розміщення пацієнтів з коронавірусом, уряд вирішив віддати пріоритет більш серйозним пацієнтам і пацієнтам з підвищеним ризиком для госпіталізації.

Легкі і безсимптомні пацієнти будуть поміщатися в карантин в державних установах тільки в тому випадку, якщо є побоювання з приводу зараження будинку.

Прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа заявив у вівторок, що відповідно до нової політики уряд подбає про те, щоб люди з помірними симптомами, яким потрібен кисень, або страждають супутніми захворюваннями, такими як діабет, будуть госпіталізовані.

"Ми звільнимо необхідні ліжка, щоб гарантувати госпіталізацію людей з серйозними захворюваннями і людей з високим ризиком важкого захворювання", - сказав він.

Уряд Японії ділить пацієнтів з COVID-19 на чотири категорії: легка, помірна I, помірна II і важка.

Суґа також сказав, що уряд поширюватиме пульсоксиметри та підвищить винагороду за дзвінки лікарів додому, щоб стимулювати постійне спостереження за пацієнтами. Лікарів також попросили скористатися онлайн-консультаціями.

Нагадаємо, що в Японії хочуть вакцинувати всіх людей від 65 років. Про це заявив уряд.

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