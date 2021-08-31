В Японии обнаружили первый случай коронавируса "Дельта" нового типа. Вирус объединяет мутации "Дельта" и "Альфа" штаммов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
По информации университета, новый тип "Дельта"-штамма обнаружили у пациента в одной из больниц в этом месяце.
"Он нес мутацию L452R, наблюдаемую в "Дельта"-штамме, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, встречающуюся в штамме "Альфа", - говорится в сообщенни.
Напомним, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса. Считается, что он более заразен и устойчив.