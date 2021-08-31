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В Японии обнаружили первый случай коронавируса "Дельта" нового типа

Автор: Наталья Скороход

В Японии обнаружили первый случай коронавируса "Дельта" нового типа. Вирус объединяет мутации "Дельта" и "Альфа" штаммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

По информации университета, новый тип "Дельта"-штамма обнаружили у пациента в одной из больниц в этом месяце.

"Он нес мутацию L452R, наблюдаемую в "Дельта"-штамме, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, встречающуюся в штамме "Альфа", - говорится в сообщенни.

Напомним, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса. Считается, что он более заразен и устойчив.

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