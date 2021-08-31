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В Японії виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу

Автор: Наталья Скороход

В Японія виявили перший випадок коронавірусу "Дельта" нового типу. Вірус об'єднує мутації "Дельта" і "Альфа" штамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

За інформацією університету, новий тип "Дельта"-штаму виявили у пацієнта в одній з лікарень цього місяця.

"Він ніс мутацію L452R, що спостерігається в "Дельта"-штамі, а також мутацію N501S, яка нагадує мутацію N501Y, що зустрічається в штамі "Альфа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ПАР виявили новий штам коронавірусу. Вважається, що він більш заразний і стійкий.

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КоронавірусКоронавірус "Дельта"