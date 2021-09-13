UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%

Автор: Анна Полисученко

В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%. Группа исследователей Киотского университета провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся местных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 - на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 - 92,6-96,1%.

Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма "Дельта", и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

В настоящее время по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония