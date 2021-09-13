В Японії оцінили ефективність вакцини Pfizer в 85-96%. Група дослідників Кіотського університету провела дослідження, в ході якого проаналізувала дані більше 10 тис. місцевих жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK .

Переважна більшість інфікованих виявилися нещепленими, що дозволило японським фахівцям розрахувати ефективність препарату. Серед чоловіків у віці від 20 до 60 років ефективність вакцини від Pfizer виявилася на рівні 89,6-93,4%, серед чоловіків старше 60 - на рівні 94,7-96,9%. Серед жінок віком від 20 до 60 років препарат показав ефективність у 85,4%-91,8%, а серед жінок старших 60 - 92,6-96,1%.

Японські фахівці підкреслили, що дослідження проводилося в період потужного поширення в країні штаму "Дельта", і припустили, що вакцина має досить високу ефективність і проти цього більш заразного варіанту.

В даний час принаймні 50% жителів Японії були щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу. В Японії застосовуються вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca, американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech, а також американської компанії Moderna.