UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Япония с октября отменяет режим ЧС из-за коронавируса

Автор: Илона Свиридова

В Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса. Ограничения перестанут действовать с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что правительство Японии сегодня приняло решение снять режим ЧС и усиленные меры в связи с коронавирусом в четверг, 30 сентября, когда истекает запланированный срок их действия.

По словам премьера Есихиды Суги, число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, и ситуация улучшается. Режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах, включая Токио и Осаку.

В рамках ЧС в этих префектурах бары и рестораны не продают алкоголь, а торговые центры и компании по организации мероприятий ограничивают число посетителей.

Отметим, в понедельник в Токио было зарегистрировано 154 новых случая заражения. Впервые за последние 6 месяцев эта цифра упала ниже 200.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКоронавирус