RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія з жовтня скасовує режим НС через коронавірус

Автор: Ілона Свиридова

В Японії повністю скасовують режим надзвичайної ситуації в ряді префектур, який було введено через коронавірус. Обмеження перестануть діяти з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що уряд Японії сьогодні прийняв рішення зняти режим НС і посилені заходи у зв'язку з коронавірусом у четвер, 30 вересня, коли закінчується запланований термін їх дії.

За словами прем'єра Йосіхіди Суги, число нових випадків зараження коронавірусом значно знизилося, і ситуація поліпшується. Режим надзвичайної ситуації діє в 19 префектурах, включаючи Токіо і Осаку.

В рамках НС в цих префектурах бари і ресторани не продають алкоголь, а торгові центри і компанії з організації заходів обмежують число відвідувачів.

Відзначимо, в понеділок в Токіо було зареєстровано 154 нових випадки зараження. Вперше за останні 6 місяців ця цифра впала нижче 200.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяКоронавірус