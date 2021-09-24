UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз COVID-вакцины другим странам

Автор: Наталья Скороход

Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на виртуальном саммите по пандемии, организованном президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Дополнительные вакцины от коронавируса Япония выделит в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасающим жизнь вакцинам. Таким образом общее количество вакцин, которые Япония пожертвует миру, составит 60 миллионов доз.

Суга сказал, что Япония помогает другим странам побороть коронавирус, поставляя кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, и "будет продолжать оказывать такую ​​помощь, чтобы преодолеть этот кризис общественного здравоохранения".

Напомним, что Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса в другие страны. Запрет на экспорт действовал полгода.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцина