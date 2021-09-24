Японія пожертвує додатково 30 млн доз COVID-вакцини іншим країнам

Додаткові вакцини від коронавірусу Японія виділить в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення справедливого доступу до рятуючих життя вакцин. Таким чином загальна кількість вакцин, які Японія пожертвує світу, складе 60 мільйонів доз.

Суга сказав, що Японія допомагає іншим країнам побороти коронавірус, поставляючи кисневі концентратори та апарати ШВЛ, і "буде продовжувати надавати таку допомогу, щоб подолати цю кризу громадської охорони здоров'я".