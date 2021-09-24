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Японія пожертвує додатково 30 млн доз COVID-вакцини іншим країнам

Автор: Наталья Скороход

Японія пожертвує додатково 30 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга на віртуальному саміті з пандемії, організованому президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Додаткові вакцини від коронавірусу Японія виділить в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення справедливого доступу до рятуючих життя вакцин. Таким чином загальна кількість вакцин, які Японія пожертвує світу, складе 60 мільйонів доз.

Суга сказав, що Японія допомагає іншим країнам побороти коронавірус, поставляючи кисневі концентратори та апарати ШВЛ, і "буде продовжувати надавати таку допомогу, щоб подолати цю кризу громадської охорони здоров'я".

Нагадаємо, що Індія відновлює експорт вакцин від коронавірусу в інші країни. Заборона на експорт діяла пів року.

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