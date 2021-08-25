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Япония расширяет режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Япония расширяет режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19. Ограничения коснуться 8 префектур, включая Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Режим чрезвычайного положения коснется префектур Хоккайдо, Мияги, Гифу, Аити, Мие, Сига, Окаяма и Хиросима. Он вступит в силу с пятницы, 27 августа и продлиться до 12 сентября.

Ёсихиде Суга

Напомним, что перед Паралимпиадой в Японии зафиксировали рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки заболели больше 23 тысяч жителей.

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