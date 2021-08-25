Японія розширює режим надзвичайного стану через COVID-19

Японія розширює режим надзвичайного стану через ситуацію з COVID-19. Обмеження торкнутися 8 префектур, включаючи Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Режим надзвичайного стану торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він набуде чинності з п'ятниці, 27 серпня і триватиме до 12 вересня.
Йосіхіде Суга
Нагадаємо, що перед Паралімпіадою в Японії зафіксували рекорд по захворюваності коронавірусом. За добу захворіли понад 23 тисячі жителів.