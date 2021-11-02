Япония сокращает карантин для бизнесменов и студентов из других стран

Япония продолжает упрощать правила карантина для путешественников из других стран. Правительство рассматривает сокращение времени изоляции для бизнесменов и студентов, въезжающих в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Правительство Японии рассматривает возможность сокращения времени карантина для вакцинированных иностранных граждан, прибывающих в Японию для коротких командировок, учебы и для бизнес-путешественников.
Предполагается, что для них сократят время пребывания на карантине после прибытия в страну до трех дней, вместо 10.
Напомним, что Япония может запретить вакцину Moderna для молодых мужчин. Вместо нее будут рекомендовать другую вакцину.