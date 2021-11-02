Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн

Японія продовжує спрощувати правила карантину для мандрівників з інших країн. Уряд розглядає скорочення часу ізоляції для бізнесменів і студентів, що в'їжджають в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Уряд Японії розглядає можливість скорочення часу карантину для вакцинованих іноземних громадян, які прибувають до Японії для коротких відряджень, навчання і для бізнес-мандрівників.
Передбачається, що для них скоротять час перебування на карантині після прибуття в країну до трьох днів, замість 10.
Нагадаємо, що Японія може заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків. Замість неї рекомендуватимуть іншу вакцину.