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Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн

Автор: Наталья Скороход

Японія продовжує спрощувати правила карантину для мандрівників з інших країн. Уряд розглядає скорочення часу ізоляції для бізнесменів і студентів, що в'їжджають в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Уряд Японії розглядає можливість скорочення часу карантину для вакцинованих іноземних громадян, які прибувають до Японії для коротких відряджень, навчання і для бізнес-мандрівників.

Передбачається, що для них скоротять час перебування на карантині після прибуття в країну до трьох днів, замість 10.

Нагадаємо, що Японія може заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків. Замість неї рекомендуватимуть іншу вакцину.

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