Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн

Уряд Японії розглядає можливість скорочення часу карантину для вакцинованих іноземних громадян, які прибувають до Японії для коротких відряджень, навчання і для бізнес-мандрівників.

Передбачається, що для них скоротять час перебування на карантині після прибуття в країну до трьох днів, замість 10.