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Японія скоротить період карантину для вакцинованих мандрівників

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Японія, Четвер 30 вересня 2021 07:36
Японія скоротить період карантину для вакцинованих мандрівників Фото: Японія скоротить карантин для туристів з щепленнями (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія послабить карантинні обмеження для туристів, які вакциновані від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

З п'ятниці Японія скоротить період карантину з 14 до 10 днів для більшості мандрівників, повністю вакцинованих від COVID-19.

"У міру збільшення кількості вакцинацій уряд буде поетапно переглядати обмеження на в'їзд. Це буде перша зміна, яку ми внесемо", - сказав головний секретар Кабінету Міністрів Кацунобу Като.

Відзначається, що нові правила будуть застосовуватися до туристів, у яких є свідоцтво про повну вакцинацію від COVID-19. Також мандрівники повинні мати можливість спостерігатися на період карантину вдома або у житлі за своїм вибором.

Спрощені правила будуть застосовуватися тільки до людей, які отримали одну з трьох вакцин проти COVID-19, дозволених урядом Японії: Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Нагадаємо, що Японія скасовує режим НС, який прийняли через пандемію коронавірусу.

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