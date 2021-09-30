Японія скоротить період карантину для вакцинованих мандрівників

Японія послабить карантинні обмеження для туристів, які вакциновані від коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

З п'ятниці Японія скоротить період карантину з 14 до 10 днів для більшості мандрівників, повністю вакцинованих від COVID-19.

"У міру збільшення кількості вакцинацій уряд буде поетапно переглядати обмеження на в'їзд. Це буде перша зміна, яку ми внесемо", - сказав головний секретар Кабінету Міністрів Кацунобу Като.

Відзначається, що нові правила будуть застосовуватися до туристів, у яких є свідоцтво про повну вакцинацію від COVID-19. Також мандрівники повинні мати можливість спостерігатися на період карантину вдома або у житлі за своїм вибором.