Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио

В Японии установили новый рекорд заболеваемости COVID-19. В пятницу было зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

6 августа в Японии зарегистрировано 15 455 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом. А общее количество с момента начала пандемии превысило один миллион.

Число заболевших увеличилось на 144 000 после начала Олимпийских игр в Токио 23 июля. Однако премьер-министр Ёсихидэ Суга подтвердил, что, по его мнению, проведение Игр не способствовало росту числа инфицированных.

Число новых случаев заражения в Токио достигло 4515. А в соседней густонаселенной префектуре Канагава число случаев заболевания выросло до 2082, что в четыре раза меньше, чем две недели назад.

Также сообщается, что в Осаке, крупнейшем городе на западе страны, также выросла заболеваемость до рекордных 1310. Эти цифры говорят о том, что вирус быстро распространяется за пределы Токио.

Власти говорят, что распространение коронавируса может привести к чрезвычайному положению по всей стране.

"Мы должны учитывать местные условия. Каждый регион может сделать свой шаг", - сказал премьер-министр Суга.