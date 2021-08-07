Японія встановила новий COVID-рекорд: вірус розповзається за межі Токіо

В Японії встановили новий рекорд захворюваності COVID-19. У п'ятницю було зареєстровано 15 455 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

6 серпня в Японії зареєстровано 15 455 нових випадків захворювання коронавірусом, що є рекордом. А загальна кількість з моменту початку пандемії перевищила один мільйон.

Кількість хворих збільшилася на 144 000 після початку Олімпійських ігор в Токіо 23 липня. Однак прем'єр-міністр Йосіхіде Суґа підтвердив, що, на його думку, проведення Ігор не сприяло зростанню числа інфікованих.

Число нових випадків зараження в Токіо досягло 4515. А в сусідній густонаселеній префектурі Канагава кількість випадків захворювання зросла до 2082, що в чотири рази менше, ніж два тижні тому.

Також повідомляється, що в Осаці, найбільшому місті на заході країни, також зросла захворюваність до рекордних 1310. Ці цифри говорять про те, що вірус швидко поширюється за межі Токіо.

Влада каже, що поширення коронавірусу може призвести до надзвичайного стану по всій країні.

"Ми повинні враховувати місцеві умови. Кожен регіон може зробити свій крок", - сказав прем'єр-міністр Суґа.