Японія посилює контроль на кордоні: вже заборонили в'їзд з кількох країн
Японія посилює контроль на кордоні через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Країна вже закрила кордони для мандрівників з декількох країн і розглядає можливість нових обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна розгляне питання про подальше посилення контролю на своїх кордонах, оскільки варіант коронавірусу Омікрон поширюється по всьому світу.
"Ми (вживаємо заходів) з сильним почуттям кризи", - сказав Кішіда.
Він зазначив, що в неділю Японія закрила свої кордони для іноземців, які подорожують з дев'яти країн, включаючи Південну Африку.
"Оскільки ми спостерігаємо поширення по всьому світу, ми продовжуємо розглядати подальші заходи щодо посилення прикордонного контролю і оголосимо про рішення в належний час", - заявив він.
Нагадаємо, що через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.