Японія посилює контроль на кордоні: вже заборонили в'їзд з кількох країн

Японія посилює контроль на кордоні через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон . Країна вже закрила кордони для мандрівників з декількох країн і розглядає можливість нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuter s.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна розгляне питання про подальше посилення контролю на своїх кордонах, оскільки варіант коронавірусу Омікрон поширюється по всьому світу.

"Ми (вживаємо заходів) з сильним почуттям кризи", - сказав Кішіда.

Він зазначив, що в неділю Японія закрила свої кордони для іноземців, які подорожують з дев'яти країн, включаючи Південну Африку.