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ВОЗ призывает мир не запрещать перелеты в страны Южной Африки из-за штамма "Омикрон"

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ЮАР, Понедельник 29 ноября 2021 01:48
ВОЗ призывает мир не запрещать перелеты в страны Южной Африки из-за штамма "Омикрон" Фото: ВОЗ призывает мир не запрещать перелеты в страны Южной Африки (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения призывает страны мира не вводить запреты на перелеты в страны Южной Африки из-за появления там нового штамма коронавируса "Омикрон". Такое заявление сделал глава ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Моэти призвал страны соблюдать научные и международные правила в области здравоохранения, чтобы избежать использования ограничений на поездки.

"Ограничения на поездки могут сыграть роль в небольшом сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию», - сказал Моэти.

Он уточнил, что если страны и будут вводить ограничения на поездки, то они "не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми и должны быть научно обоснованными в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, которые являются юридически обязательным инструментом международного права, признанным более чем 190 странами".

Моэти также добавил, что Южная Африка соблюдает международные медико-санитарные правила и проинформировала ВОЗ, как только ее национальная лаборатория выявила вариант Омикрона.

"Следует похвалить скорость и прозрачность правительств Южной Африки и Ботсваны в информировании мира о новом варианте. ВОЗ поддерживает африканские страны, у которых хватило смелости поделиться жизненно важной информацией в области общественного здравоохранения, помогая защитить мир от распространения COVID-19", - сказал Моэти..

Напомним, что Израиль закрывает границ из-за нового штамма коронавируса. Ограничение будет действовать две недели.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили в Германии.

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