ВОЗ призывает мир не запрещать перелеты в страны Южной Африки из-за штамма "Омикрон"

Всемирная организация здравоохранения призывает страны мира не вводить запреты на перелеты в страны Южной Африки из-за появления там нового штамма коронавируса " Омикрон ". Такое заявление сделал глава ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Моэти призвал страны соблюдать научные и международные правила в области здравоохранения, чтобы избежать использования ограничений на поездки.

"Ограничения на поездки могут сыграть роль в небольшом сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию», - сказал Моэти.

Он уточнил, что если страны и будут вводить ограничения на поездки, то они "не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми и должны быть научно обоснованными в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, которые являются юридически обязательным инструментом международного права, признанным более чем 190 странами".

Моэти также добавил, что Южная Африка соблюдает международные медико-санитарные правила и проинформировала ВОЗ, как только ее национальная лаборатория выявила вариант Омикрона.