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Япония вводит чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах

Автор: Наталья Скороход

Правительство Японии планирует объявить чрезвычайное положение в трех префектурах из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих регионах. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

По словам премьер-министра, чрезвычайное положение может быть введено в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима в соответствии с просьбой их губернаторов.

будет действовать с воскресенья по 31 января, если оно вступит в силу.

Также отмечается, что в одном из этих регионов зафиксировано распространение штамма "Омикрон" на военных базах США.

Напомним, что в Японии разрабатываю новую вакцину от коронавируса. Ожидается, что она позволит людям пожизненно защититься от COVID-19.

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