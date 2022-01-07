Япония вводит чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах

Правительство Японии планирует объявить чрезвычайное положение в трех префектурах из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих регионах. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
По словам премьер-министра, чрезвычайное положение может быть введено в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима в соответствии с просьбой их губернаторов.
будет действовать с воскресенья по 31 января, если оно вступит в силу.
Также отмечается, что в одном из этих регионов зафиксировано распространение штамма "Омикрон" на военных базах США.
Напомним, что в Японии разрабатываю новую вакцину от коронавируса. Ожидается, что она позволит людям пожизненно защититься от COVID-19.