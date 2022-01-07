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Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

Автор: Наталья Скороход

Уряд Японії планує оголосити надзвичайний стан у трьох префектурах через зростання захворюваності коронавірусом у цих регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

За словами прем'єр-міністра, надзвичайний стан може бути введений в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма відповідно до прохання їх губернаторів.

діятиме з неділі по 31 січня, якщо воно набуде чинності.

Також наголошується, що в одному з цих регіонів зафіксовано поширення штаму "Омікрон" на військових базах США.

Нагадаємо, що в Японії розробляю нову вакцину від коронавірусу. Очікується, що вона дозволить людям довічно захиститися від COVID-19.

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