Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

За словами прем'єр-міністра, надзвичайний стан може бути введений в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма відповідно до прохання їх губернаторів.

діятиме з неділі по 31 січня, якщо воно набуде чинності.

Також наголошується, що в одному з цих регіонів зафіксовано поширення штаму "Омікрон" на військових базах США.