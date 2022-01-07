Японія вводить надзвичайні заходи по боротьбі з COVID в трьох префектурах

Уряд Японії планує оголосити надзвичайний стан у трьох префектурах через зростання захворюваності коронавірусом у цих регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
За словами прем'єр-міністра, надзвичайний стан може бути введений в префектурах Окінава, Ямагуті і Хіросіма відповідно до прохання їх губернаторів.
діятиме з неділі по 31 січня, якщо воно набуде чинності.
Також наголошується, що в одному з цих регіонів зафіксовано поширення штаму "Омікрон" на військових базах США.
Нагадаємо, що в Японії розробляю нову вакцину від коронавірусу. Очікується, що вона дозволить людям довічно захиститися від COVID-19.