Япония заявила о росте случаев COVID-19 за сутки: впервые за 4 месяца

Япония заявляет о росте случаев COVID-19 впервые за четыре месяца. В стране за сутки зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Рост заболеваемости коронавирусом в Японии связывают с распространением штамма "Омикрон".
Наибольшее число случаев пришлось на Токио и Осака.
"На Токио пришлось 2198 случаев, что впервые за более чем четыре месяца превысило 2000", - говорится в сообщении.
Префектура Осака сообщила о 1711 новых случаях заражения, что впервые с 15 сентября превысило 1000 случаев.
Также напряженной остается ситуация в префектуре Окинава, где было подтверждено 1644 случая заболевания.
Губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил , что вирус распространяется быстрыми темпами, чем раньше. По его словам, уже стало невозможно подавить вариант "Омикрон" с помощью бустеров.
Напомним, что в трех префектурах Японии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. Рост заболеваемости связывают с вспышкой на военных базах США.