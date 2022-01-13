Япония заявила о росте случаев COVID-19 за сутки: впервые за 4 месяца

Рост заболеваемости коронавирусом в Японии связывают с распространением штамма "Омикрон".

Наибольшее число случаев пришлось на Токио и Осака.

"На Токио пришлось 2198 случаев, что впервые за более чем четыре месяца превысило 2000", - говорится в сообщении.

Префектура Осака сообщила о 1711 новых случаях заражения, что впервые с 15 сентября превысило 1000 случаев.

Также напряженной остается ситуация в префектуре Окинава, где было подтверждено 1644 случая заболевания.

Губернатор Осаки Хирофуми Йошимура заявил , что вирус распространяется быстрыми темпами, чем раньше. По его словам, уже стало невозможно подавить вариант "Омикрон" с помощью бустеров.