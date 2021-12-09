Японские ученые разработали маски, которые начинают светиться при контакте с COVID-19

"Группа ученых из университета на западе Японии разработала маски, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света, если они содержат следы коронавируса, с использованием антител, извлеченных из яиц страуса", - пишет издание.

Как стало известно, разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда обратила внимание на то, что страусы способны производить несколько видов антител, нейтрализующих посторонние тела в организме. В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител с отложенными птицами яиц.

"Внутри маски для лица содержится специальный фильтр. Его можно вынуть и обработать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус присутствует, фильтр будет светиться в ультрафиолетовом свете", - пишет СМИ.

Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что эти маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Впоследствии команда расширила опыт до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил эффективность маски.