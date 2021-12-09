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Японские ученые разработали маски, которые начинают светиться при контакте с COVID-19

Автор: Ольга Белей

Ученые из Университета префектуры Киото создали специальную защитную маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса. Для разработки использовали антитела, извлеченные из яиц страуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Группа ученых из университета на западе Японии разработала маски, которые светятся при воздействии ультрафиолетового света, если они содержат следы коронавируса, с использованием антител, извлеченных из яиц страуса", - пишет издание.

Как стало известно, разработку возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Его команда обратила внимание на то, что страусы способны производить несколько видов антител, нейтрализующих посторонние тела в организме. В феврале ученые ввели в организм лабораторных страусов деактивированные частицы COVID-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител с отложенными птицами яиц.

"Внутри маски для лица содержится специальный фильтр. Его можно вынуть и обработать флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус присутствует, фильтр будет светиться в ультрафиолетовом свете", - пишет СМИ.

Японские специалисты в течение десяти дней проводили тестирование с 32 инфицированными коронавирусом пациентами. Они обнаружили, что эти маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Впоследствии команда расширила опыт до 150 участников. Эксперимент снова подтвердил эффективность маски.

Напомним, в США допустили к применению медикамент Evusheld, предназначенный для людей с ослабленным иммунитетом, которые не могут сделать прививку от коронавируса. В нем содержатся синтетические антитела коронавируса.

Препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендована вакцинация от коронавирусной инфекции. Он предназначен только для тех, у кого ослабленная иммунная система и тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.

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Япония