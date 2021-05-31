Как попасть на матчи сборной Украины на Евро-2020: правила въезда в Румынию

Румынская футбольная федерация опубликовала правила для болельщиков, которые планируют матчи сборной Украины в Бухаресте на Евро-2020. Там Украина 17 июня сыграет с Северной Македонией, а 21-го - с Австрией.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Для въезда в Румынию отменяется разный подход для граждан стран из "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Визовые требования устанавливаются как при пандемии COVID-19.
Фанаты из стран из "красной" зоны должны предоставить один из документов:
Такие же требования устанавливают для иностранцев из "желтой" зоны. Для фанатов из "зеленой" зоны вообще нет никаких ограничений. Те, кто не покинет территорию Румынии в течение трех дней (72-х часов), на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.
Для детей в возрасте до трех лет нет необходимости предоставлять отрицательный результат теста RT-PCR.
Для детей от трех до 16 лет нужен отрицательный тест RT-PCR (тест должен быть проведен не более чем за 72 часа до въезда в Румынию).
"Красная" зона: за последние 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1 000 жителей.
"Желтая" зона: за последние 14 дней уровень случаев COVID-19 составляет 1,5-3 на 1 000 жителей.
"Зеленая" зона: за последние 14 дней уровень случаев COVID-19 менее 1,5 на 1 000 жителей.
Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничения по зрителям на матчах под своей эгидой. Это означает, что на матчах Евро-2020 будут действовать только национальные карантинные ограничения.