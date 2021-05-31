Як потрапити на матчі збірної України на Євро-2020: правила в'їзду до Румунії

Румунська футбольна федерація опублікувала правила для вболівальників, які планують матчі збірної України в Бухаресті на Євро-2020. Там Україна 17 червня зіграє з Північною Македонією, а 21-го - з Австрією.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Для в'їзду до Румунії скасовується різний підхід для громадян країн з "червоної", "жовтої" і "зеленої" зон. Візові вимоги встановлюються як при пандемії COVID-19.
Фанати з країн з "червоної" зони мають надати один з документів:
Такі ж вимоги встановлюють для іноземців з "жовтої" зони. Для фанатів з "зеленої" зони взагалі немає ніяких обмежень. Ті, хто не залишить територію Румунії протягом трьох днів (72-х годин), на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну.
Для дітей віком до трьох років немає необхідності надавати негативний результат тесту RT-PCR.
Для дітей від трьох до 16 років потрібен негативний тест RT-PCR (тест повинен бути проведений не більше ніж за 72 години до в'їзду в Румунію).
"Червона" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1 000 жителів.
"Жовта" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 становить 1,5-3 на 1 000 жителів.
"Зелена" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 менше 1,5 на 1 000 жителів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА скасував обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою. Це означає, що на матчах Євро-2020 будуть діяти тільки національні карантинні обмеження.