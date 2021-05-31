Як потрапити на матчі збірної України на Євро-2020: правила в'їзду до Румунії

Для в'їзду до Румунії скасовується різний підхід для громадян країн з "червоної", "жовтої" і "зеленої" зон. Візові вимоги встановлюються як при пандемії COVID-19.

Що робити, щоб не потрапити на карантин?

Фанати з країн з "червоної" зони мають надати один з документів:

паспорт вакцинації (процедура повинна відбутися як мінімум за 10 днів до в'їзду в Румунію)

довідка про наявність антитіл типу IgG (тест повинен бути зроблений максимум за 14 днів до в'їзду в Румунію)

негативний тест RT-PCR (тест повинен бути зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду в Румунію - для осіб, які будуть перебувати в країні не більше 72-х годин)

Такі ж вимоги встановлюють для іноземців з "жовтої" зони. Для фанатів з "зеленої" зони взагалі немає ніяких обмежень. Ті, хто не залишить територію Румунії протягом трьох днів (72-х годин), на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в'їзді в країну.

Особливі правила для дітей

Для дітей віком до трьох років немає необхідності надавати негативний результат тесту RT-PCR.

Для дітей від трьох до 16 років потрібен негативний тест RT-PCR (тест повинен бути проведений не більше ніж за 72 години до в'їзду в Румунію).

"Червона" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1 000 жителів.

"Жовта" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 становить 1,5-3 на 1 000 жителів.

"Зелена" зона: за останні 14 днів рівень випадків COVID-19 менше 1,5 на 1 000 жителів.