Чтобы не попасть в "оранжевую" зону: Киев проведет ревизию госпитальных баз

Власти Киева проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз. В городе растет количество случаев коронавируса.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.
"Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве", - рассказал он.
Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенные профилактически-эпидемиологические меры.
Напомним, в Украине обнаружили 5850 новых случаев коронавируса. Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.
Отметим, Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Киев попал в "желтую" зону.
Напомним, глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что сначала Киев будет в "желтой" зоне карантина, но через неделю может оказаться в "оранжевой", а также пояснил почему.