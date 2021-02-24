Щоб не потрапити в "помаранчеву" зону: Київ проведе ревізію госпітальних баз

Влада Києва проведуть ревізію ліжко-місць та госпітальних баз. У місті зростає кількість випадків коронавірусу.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, саме госпіталізації, на 10%.

"Тому сьогодні спостерігаємо прогнозований ріст захворюваності, в тому числі в Києві", - розповів він.

Рубан зазначив, що з метою непотрапляння в "помаранчеву" зону Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.