Порошенко: мы добились выделения из бюджета Киева 140 млн грн для закупки COVID-вакцины

Из бюджета Киева выделят дополнительно средства для закупки вакцины от коронавируса. Сумма финансирования составит 140 млн грн.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко во время брифинга в офисе партии "Европейская солидарность".

"Уже сегодняшнее заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики показывает, что требования "Европейской солидарности" (относительно изменений в бюджет города на 2021 год, - ред.) были обоснованы. И уже сегодня на Комиссии мы голосовали за изменения и увеличение средств в размере 140 миллионов гривен на финансирование городской целевой программы "Здоровье киевлян" для того, чтобы в ближайшее время город мог закупить вакцины и провести иммунизацию киевлян от коронавируса", - отметила Марина Порошенко.

Она также обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах, поскольку надеяться на центральную власть не приходится.

"Я призываю и другие местные советы, руководство регионов и областных центров также не ждать от центральной власти, когда они начнут действительно профессиональную качественную, последовательную борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. А помогать своему населению на местном уровне, потому что самое ценное, что мы имеем в Украине - это наши граждане, и мы должны защищать их, беречь их здоровье и жизни", - добавила Марина Порошенко.

Порошенко также напомнила, что командой "ЕС" с первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года был проведен аудит. По его результатам было найдено 422 миллиона гривен, которые направили на обеспечение больниц, которые лечат больных COVID-19, необходимыми медикаментами.

"Было внесено предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больніх коронавирусом. И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривен в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5 тысяч гривен к своей заработной плате, медицинские сестры - 4 тысячи гривен, и младший медицинский персонал - 2 тысячи гривен", - добавила Марина Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с февраля в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки получат группы риска.

Согласно плану правительства, до конца 2022 года бесплатно вакцинируют не менее 50% населения. При этом также будет возможность сделать прививку за собственные средства.