У Порошенко прогнозируют рост количества госпитализаций больных COVID-19

"Было ожидаемо, что будет новая волна коронавируса в Украине. Потому что, к сожалению, в западных районах горнолыжные курорты у нас не закрывались, высшее руководство страны показало пример, как хорошо без масок в толпе ездить, кататься и фотографироваться в горах. Поэтому именно сейчас в этих регионах мы наблюдаем такую большую волну заболеваемости коронавирусом. Закарпатская область - где более 80, почти 90 случаев на 100 тысяч населения, в Черновицкой - более 90, в Ивано-Франковской - 136 случаев госпитализации на 100 тысяч населения", - заявила Марина Порошенко.

Она также отметила, что столица уже подходит к грани.

"Сейчас мы находимся в оранжевой зоне, и у нас почти 80 случаев заболевания на сутки на 100 тысяч населения. Но мы наблюдаем тенденцию, когда на 10% растет этот показатель за неделю, и таким образом на конец марта мы уже тоже можем войти в красную зону", - подчеркивает Порошенко.

Она также напомнила, что в Киеве сейчас есть 5009 коек для больных ковидом, 80% из которых оснащены кислородом.

"К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих кроватей до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные кровати, которые при необходимости нужно будет открыть. Надо заботиться о здоровье наших врачей и их своевременно прививать. Но мы видим, что только небольшое количество вакцины мы получили на город Киев, и на вчерашний день было привито только 650 медицинских работников", - предостерегает Порошенко.

По ее словам, работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать населения.

"Прививаться нужно обязательно. Это защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы никогда не разорвем цепь заболеваний. Надо не менее чем 80% населения за короткий срок привить для того, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который мы испытаем", - резюмирует Марина Порошенко.