У Порошенка прогнозують зростання кількості госпіталізацій хворих на COVID-19

"Було очікувано, що буде нова хвиля коронавірусу в Україні. Тому що, на жаль, у західних районах гірськолижні курорти у нас не закривалися, вище керівництво країни показало приклад, як гарно без масок в натовпі їздити, спускатися і фотографуватися в горах. Тому саме зараз в цих регіонах ми спостерігаємо таку велику хвилю захворюваності на коронавірус. Закарпатська область - де понад 80, майже 90 випадків на 100 тисяч населення, в Чернівецькій - більш ніж 90, в Івано-Франківській - 136 випадків госпіталізації на 100 тисяч населення", - заявила Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що столиця вже підходить до межі.

"Зараз ми знаходимося в помаранчевій зоні, і у нас майже 80 випадків захворювання на добу на 100 тисяч населення. Але ми спостерігаємо тенденцію, коли на 10% зростає цей показник за тиждень, і таким чином на кінець березня ми вже можемо теж увійти в червону зону", - наголошує Порошенко.

Вона також нагадала, що у Києві наразі є 5009 ліжок для хворих на ковід, 80% з яких оснащені киснем.

"На жаль, вже наближається цифра заповнюваності цих ліжок до 60%. Це високий показник. Тому сьогодні ми маємо готуватись мати запасні ліжка, які при необхідності треба буде відкрити. Треба дбати про здоров’я наших лікарів і їх щепити своєчасно. Але ми бачимо, що тільки невелику кількість вакцини ми отримали на місто Київ, і на вчорашній день було прищеплено тільки 650 працівників медичних", - застерігає Порошенко.

За її словами, працює тільки половина з 12 мобільних бригад, які мають сьогодні прививати населення.

"Прищеплюватись обов’язково треба. Це захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити для того, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який ми відчуємо", - резюмує Марина Порошенко.