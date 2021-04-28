В Португалии отменят введенное из-за COVID чрезвычайное положение

Действие чрезвычайного положения в Португалии, введенного из-за распространения коронавируса, закончится в пятницу, 30 апреля. Количество случаев COVID в стране резко снизилось, и правительство готовится к дальнейшему смягчению локдауна, введенного более трех месяцев назад.
Об этом заявил президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в своем телевыступлении во вторник, передает Reuters.
"Без чрезвычайного положения необходимо сохранить или принять все основные меры, чтобы предотвратить проблемы", - заявил президент.
В юридическом смысле Португалия перейдет в состояние "бедствия", что все еще будет позволять правительству вводить определенные меры для уменьшения риска заражения, но правила, которые оно может ввести, являются более ограниченными и они должны быть оправданы.
"Если будет необходимость, я не буду колебаться относительно введения нового чрезвычайного положения", - добавил Ребело де Соуза.
Напомним, недавно в Португалии впервые с августа 2020 года не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса.
Ранее Португалия начала вторую фазу смягчения локдауна. 5 апреля открылись летние террасы кафе и ресторанов, музеи, непродовольственные рынки и ярмарки, небольшие магазины, средние школы и спортзалы.