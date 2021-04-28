В Португалии отменят введенное из-за COVID чрезвычайное положение

Действие чрезвычайного положения в Португалии, введенного из-за распространения коронавируса, закончится в пятницу, 30 апреля. Количество случаев COVID в стране резко снизилось, и правительство готовится к дальнейшему смягчению локдауна , введенного более трех месяцев назад.

Об этом заявил президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в своем телевыступлении во вторник, передает Reuters .

"Без чрезвычайного положения необходимо сохранить или принять все основные меры, чтобы предотвратить проблемы", - заявил президент.

В юридическом смысле Португалия перейдет в состояние "бедствия", что все еще будет позволять правительству вводить определенные меры для уменьшения риска заражения, но правила, которые оно может ввести, являются более ограниченными и они должны быть оправданы.

"Если будет необходимость, я не буду колебаться относительно введения нового чрезвычайного положения", - добавил Ребело де Соуза.