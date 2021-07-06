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В Португалии заявили о четвертой волне коронавируса

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Португалия, Вторник 06 июля 2021 21:55
В Португалии заявили о четвертой волне коронавируса Фото: в Португалии заявили о четвертой волне коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 7 июля, премьер-министр Антонио Коста заявил, что в Португалии началась четвертая волна пандемии коронавируса. Он отметил, что в стране "Дельта" штамм стал причиной почти 90% новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уровень заболеваемости подскочил после того, как Португалия открылась для посетителей из ЕС и Великобритании в середине мая, и сейчас он вернулся к уровню, который последний раз наблюдался в феврале, когда действовал локдаун.

Сейчас большинство предприятий возобновили работу, а пляжи заполнены, поскольку начинается летний туристический сезон.

Хотя на данный момент вакцинацию прошли только 38% населения, новые случаи заболевания регистрируются в основном среди невакцинированных молодых людей, а ежедневные показатели смертности остаются на однозначном уровне, что значительно ниже февральских показателей.

Национальный институт здравоохранения сообщил, что в настоящее время 89,1% случаев заражения приходится на "Дельта" штамм, причем резкий рост заболеваемости отмечается на севере страны и на атлантических островах Мадейра и Азорские острова.

Напомним, ранее в Лисабоне и Порту ввели комендантский час в ночное время. Он будет действовать с 23:00.

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