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У Португалії заявили про четверту хвилю коронавірусу

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Португалія, Вівторок 06 липня 2021 21:55
У Португалії заявили про четверту хвилю коронавірусу Фото: у Португалії заявили про четверту хвилю коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 7 липня, прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що в Португалії почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. Він зазначив, що в країні "Дельта" штам став причиною майже 90% нових випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рівень захворюваності підскочив після того, як Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великобританії в середині травня, і зараз він повернувся до рівня, який останній раз спостерігався в лютому, коли діяв локдаун.

Зараз більшість підприємств відновили роботу, а пляжі заповнені, оскільки починається літній туристичний сезон.

Хоча на даний момент вакцинацію пройшли тільки 38% населення, нові випадки захворювання реєструються в основному серед невакцинованих молодих людей, а щоденні показники смертності залишаються на однозначному рівні, що значно нижче лютневих показників.

Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що в даний час 89,1% випадків зараження припадає на "Дельта" штам, причому різке зростання захворюваності відзначається на півночі країни і на атлантичних островах Мадейра і Азорські острови.

Нагадаємо, раніше у Лісабоні і Порту ввели комендантську годину у нічний час. Він діятиме з 23: 00.

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