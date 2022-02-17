Португалия в ближайшие дни отменит большинство COVID-ограничений

Как заявила государственный министр по делам президентства Мариана Виейра да Силва, в ближайшие дни отменят обязательную изоляцию после контактов с пациентами с COVID, рекомендации по переходу на удаленную работу и ограничения по приему посетителей в учреждениях.

Кроме того, отменят требование иметь отрицательный тест для пропуска на крупные мероприятия, спортивные объекты, в бары и ночные клубы. Также предъявление цифрового COVID-сертификата больше не будет обязательным, за исключением учреждений здравоохранения и при въезде в Португалию.

"Это очень важный момент и еще один шаг к возвращению к нормальной жизни", - добавила Виейра да Силва.

В то же время пока останется требование носить маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте и супермаркетах.

Отметим, суточная заболеваемость в Португалии находится на отметке 20 000 новых случаев COVID. Менее месяца назад там фиксировали по 65 000 случаев в сутки.