Португалія в найближчі дні скасує більшість COVID-обмежень

Як заявила державний міністр у справах президентства Маріана Вієйра да Сілва, в найближчі дні скасують обов'язкову ізоляцію після контактів з пацієнтами з COVID, рекомендації по переходу на віддалену роботу та обмеження щодо прийому відвідувачів в установах.

Крім того, скасують вимогу мати негативний тест для пропуску на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари і нічні клуби. Також пред'явлення цифрового COVID-сертифіката більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я і при в'їзді до Португалії.

"Це дуже важливий момент і ще один крок до повернення до нормального життя", - додала Вієйра да Сілва.

У той же час поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах.

Відзначимо, добова захворюваність в Португалії знаходиться на позначці 20 000 нових випадків COVID. Менше місяця тому там фіксували по 65 000 випадків на добу.