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Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих

Автор: Наталья Скороход

Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, прибывающим в страну, нужно будет показать отрицательный результат теста.

Он отметил, что новые правила связаны с ростом заболеваемости в странах Евросоюза.

Отметим, что в Португалии показатели вакцинации населения достаточно высокие.

Напомним, что Франция также ужесточает правила въезда. От путешественников будут требовать отрицательные тесты на коронавирус.

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